صحيفة عبرية تكشف: إندلاع حريق على متن غواصة "إسرائيلية"

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الاثنين، أن حريقا اندلع على متن غواصة من نوع "دولفين" تابعة لبحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، أثناء عملية تفقدها فنياً في قاعدة حيفا البحرية.

وقالت الصحيفة العبرية:" إن الحريق إندلع أثناء إصلاح عطل فني في غواصة سبق أن تم الإعلان عن خروجها من الخدمة، وأن سبب الحريق يعود إلى خطأ بشري من قبل أحد أعضاء الطاقم الفني".

وأوضحت أن أضراراً كبيرة لحقت باللوحات الكهربائية داخل الغواصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصرف عضو الطاقم الفني بشكل مناسب حال دون اندلاع حريق أكبر وانتهاء الحادث بشكل أكثر خطورة.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"في إطار أعمال صيانة النظام الكهربائي في إحدى الغواصات، اندلع حريق تم إخماده بسرعة دون وقوع إصابات".

وأضاف المتحدث :"أسفر الحريق عن ضرر في المنظومة الكهربائية للغواصة، لافتاً أنه يجري التحقيق في الحادث".

ويُشار إلى أنه وقبل حوالي 4 أشهر أصيب جندي "إسرائيلي" بجروح خطيرة خلال عمل تقني داخل سفينة بحرية، وتسبب حينها بحريق على متنها.