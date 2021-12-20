سعر الدولار في ليبيا اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في ليبيا اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، والذي استقر سعر صرفه مقابل الدينار الليبي، في تعاملات اليوم اليوم الإثنين في ليبيا.

سعر الدولار في ليبيا اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.02 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.55 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.

وجاء الدينار التونسي ليسجل 1.75 دينار ليبي.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار ليبي.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90 دينار ليبي.

سعر الدولار في ليبيا اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.61 دينار للبيع و4.59 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.19 دينار للبيع و5.17 دينار للشراء