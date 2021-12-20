العملات الرقمية في أسبوع: باينانس تخطط للانتقال للإمارات

على الرغم من حقيقة أن الصورة الفنية لسوق العملة الرقمية قد اتخذت حالة هبوطية أكثر بكثير مما توقعه كل متداول، لدينا هذا الأسبوع بعض الأخبار الجيدة للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تفكر أكبر منصة تداول من حيث القيمة السوقية في الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة!

إذا كنت تواكب أخبار العملات الرقمية لبضع سنوات، فسيكون من المنطقي تمامًا ألا تكترث لتلك العناوين الرئيسية المجنونة التي تقول إن روسيا "تحظر" العملات الرقمية. إنها شائعة أؤكد لكم!

مخطط البيتكوين

يتم تداول سعر البيتكوين منخفضًا بنسبة 5.35 ٪ عند 46298 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير. تبلغ هيمنة البيتكوين 40.56٪ ، بزيادة قدرها 0.18٪ خلال اليوم.

مخططات العملات الرقمية

يتم تداول العملات الرقمية بشكل مختلط. تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.16 تريليون دولار ، بزيادة 3.13٪ عن الأمس. بينما بلغ حجم السوق الإجمالي خلال الـ 24 ساعة الماضية 81.52 مليار دولار ، بانخفاض 5.02٪.

العملات الرقمية

أصدرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق ، أول رمز غير قابل للتبديل (NFT). سيظهر هذا الـ NFT، المسمى "رؤية ميلانيا"، عيون السيدة الأولى السابقة.

سيتم بيع الـ NFT للفنان مارك أنطوان كولون مقابل 1 سول (150 دولارًا) وسيذهب ريعه إلى الأطفال في نظام الرعاية بالتبني وتعليمهم. كما سيتضمن NFT تسجيلًا صوتيًا من ميلانيا.

وقعت المجموعة العمانية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مجموعة Oman ICT، صفقات لاستثمار اثنتين منها مع شركات بلوك تشين. تهدف إلى توسيع محفظة استثمارات الشركة من خلال الاستثمار في شركة بلوك تشين المعروفة باسم سلاسل الكتل للتعاون مع عمانتل للعمل في مشاريع إنترنت الأشياء (IoT).

وفقًا لـ Bloomberg، يُقال إن منصة التداول باينانس تجري مناقشات مع المسؤولين في دبي وأبو ظبي لإنشاء مقر جديد لها في الشرق الأوسط. واجهت أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم من حيث الحجم الكثير من المشكلات التنظيمية حول العالم مؤخرًا حيث اضطرت إلى إيقاف العمليات في سنغافورة. في الآونة الأخيرة، اشترى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي CZ منزلًا في دبي فيما يبدو أنه إشارة تمهيدية للانتقال المحتمل إلى الإمارات العربية المتحدة.