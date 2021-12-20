لجنة الأسرى : لن نترك الأسرى والأسيرات وحدهم وكل الخيارات مفتوحة

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الاثنين 20/12/2021 ان الأسيرات بسجون الاحتلال يتعرضن إلى اعتداءات تحت مرأى ومسمع العالم الذي يدعي الحرية والإنسانية ، موضحاً ان العدو الصهيوني لا يحترم القانون الدولي ولا المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى.

وأدانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ممارسات إدارة سجون الاحتلال الصهيوني بحق الأسيرات ، مشيرةً الى ان وحدات القمع الصهيونية اعتدت على الأسيرات في سجن الدامون بكل وحشية وهمجية ، بالإضافة الى ان وحدات القمع الصهيونية اعتدت على الأسيرات بالضرب المبرح، وقامت بسحلهن.

وأوضحت لجنة الاسرى ان إدارة السجون أبلغت الأسيرات بأنه سيتم تحويل قسم الأسيرات من قسم أمني إلى قسم مدني.

وقالت لجنة الاسرى : "لن نترك الأسرى والأسيرات وحدهم، وكل الخيارات مفتوحة لمواجهة انتهاكات الاحتلال" .

وكشفت لجنة الاسرى ان الأسيرات المعزولات أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام ، وقمن بإرجاع وجبات الطعام؛ كخطوة احتجاجية ضد ممارسات الاحتلال، موضحةً ان هناك أسيرات ما زلنا في العزل ولا يعرف كيف وضعهن.