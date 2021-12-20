"الجهاد" و"القيادة العامة" في لبنان تطالبان بإعادة تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك

بحث ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومسؤولها في لبنان أبو كفاح غازي، أوضاع شعبنا الفلسطيني في لبنان على وجه الخصوص، والقضية الفلسطينية ومستجداتها عمومًا.

ووجه الجانبان خلال استقبال عطايا لأبو كفاح غازي، في مكتبه في بيروت، التحية لأبطال شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين، ولا سيما الأبطال الذين نفذوا عملية "حومش"، والتي أدت إلى مقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين، واعتبرا أن المقاومة المسلحة هي الطريق الصحيح لتحرير الأرض ودحر العدو عنها.

وبحث الطرفان الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتم التأكيد على ضرورة تحصينها، وطالبا بإعادة تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بما يخدم مصلحة شعبنا في لبنان، ويعزز من حالة الأمن والاستقرار، وكذلك لمواجهة قرارات تقليص خدمات الأونروا، وتحميلها مسؤولية تقاعسها عن تقديم واجباتها الإغاثية لأبناء شعبنا.

ودعا اللقاء وكالة الأونروا إلى القيام بواجبها تجاه شعبنا، والتراجع عن قرارها الأخير ضد أهلنا المهجرين من سوريا، والقاضي بتقليص المستحقات النقدية لهم.