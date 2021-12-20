قناة عبرية: رئيس الموساد السابق كشف أسرارا خلال علاقة بمضيفة طيران

كشفت قناة "إسرائيلية"، أجزاء من تقرير، تشير إلى تورط رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، في إفشاء أسرار أمنية، خلال علاقته مع مضيفة طيران.

وأضاف: "لقد حكى الكثير من القصص عن الموساد أيضا، وعن فترة إقامته في لبنان، وأنهم وضعوه خلال العمليات العسكرية في لبنان، لأنه يتحدث العربية بلهجة لبنانية لا يشك فيها اللبناني نفسه".

ووصف زوج المضيفة -وهو رجل أعمال- رئيس الموساد السابق بـ"الثرثار"، مضيفا أنه "أخبرني أن الموساد على علاقة مع طبيب زعيم عربي معروف".

وأضاف أن كوهين كان يتحدث عن تلك الأمور كي يشعره بأنه يجالس رجلا مهما وكأنه قد أراد القول: "أنا أجلس معك وأحترمك أنا رئيس الموساد أشاركك الحكايات".

وأبلغ رئيس الموساد السابق زوج المضيفة، عن كيفية تعامله مع مسؤولي الجهاز البارزين قائلا: "عندما توليت منصبي رئيسا للموساد -أنصت جيدا- خلال عشرة أيام، قمت بفصل ستة جنرالات لأنهم لم يكونوا مخلصين للمؤسسة، لم يكونوا جيدين، لقد اعتقدوا أنني أفضل صديق لهم، لكني قمت بفصلهم بلا رحمة".

وتولى كوهين (60 عاما) مهامه رئيسا للموساد في 6 كانون الثاني/ يناير 2016، وظل في المنصب حتى 1 حزيران/ يونيو 2021.