كورونا في غزة: 3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 20/12/2021، وفاة 3 حالات بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليوم، أنها أجرت 1246 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت ( 135) اصابة جديدة ، وتعافي 70 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 189322 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1717 حالة، واجمالي المتعافين 185931 حالة، واجمالي الوفيات 1674 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 528866 شخص.