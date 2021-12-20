حريق على متن غواصة حربية لجيش الاحتلال

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن حريقًا اندلع على متن غواصة تابعة لقوات بحرية الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تفقدها فنيًا في قاعدة بمدينة حيفا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحريق اندلع بسبب خطأ بشري من قبل أحد أعضاء الطاقم الفني، مشيرةً إلى أن أضرارًا كبيرة نسبيًا لحقت باللوحات الكهربائية داخل الغواصة.

ووفقًا لمصادر مطلعة على الحدث، فإن تصرف عضو الفريق الفني بشكل مناسب حال دون اندلاع حريق أكبر كادت أن تتسبب بأضرار أكبر.

ولفتت الصحيفة، إلى تكرر الأحداث التي وقعت على متن سفن حربية وخلال نشاطات وتدريبات لسلاح البحرية في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أنه منذ حوالي 4 أشهر أصيب جندي بجروح خطيرة خلال عمل تقني داخل سفينة بحرية، وتسبب حينها ذلك بحريق على متنها، كما وقعت عدة حواد سلامة إضافية في سلاح البحرية مؤخرًا، وفي أعقابها تم فصل قائد كبير نسبيًا وتم توبيخ آخرين.