سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 20/12/2021، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 181.42 شيكل $57.97

سعر الذهب عيار 22 166.30 شيكل $53.14

اسعار الذهب عيار 21 158.75 شيكل $50.73

اسعار الذهب عيار 18 136.07 شيكل $43.48

سعر الذهب عيار 14 105.83 شيكل $33.82

سعر الذهب عيار 12 90.71 شيكل $28.99

اسعار أوقية الذهب 5,642 شيكل $1,803

اسعار جنيه الذهب 1,270 شيكل $405.81

اسعار كيلو الذهب 181,419 شيكل $57,971

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 ديسمبر 180.82 158.22 135.62 105.48 90.41

18 ديسمبر 180.84 158.24 135.63 105.49 90.42

17 ديسمبر 180.82 158.22 135.62 105.48 90.41

16 ديسمبر 179.24 156.84 134.43 104.56 89.62

15 ديسمبر 179.56 157.12 134.67 104.74 89.78

14 ديسمبر 178.89 156.53 134.17 104.35 89.44

13 ديسمبر 179.16 156.77 134.37 104.51 89.58

12 ديسمبر 177.93 155.69 133.45 103.79 88.96

11 ديسمبر 177.91 155.67 133.43 103.78 88.95

10 ديسمبر 177.94 155.70 133.46 103.80 88.97