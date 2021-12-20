اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 20/12/2021 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين ، بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .
ووفقا لمراسلنا فقد عرف من بين المعتقلين :
١. المحرر سالم أبو يعقوب- كفل حارس قرب سلفيت
٢. المحرر توفيق أبو عرقوب- بيرزيت شمال رام الله
٣. سعد محمود عريقات- أبو ديس شرق القدس
٤. إبراهيم علي ربيع- أبو ديس
٥. المحرر جهاد محمود العلامي- بيت أمر شمال الخليل
٦. خالد عيسى الصليبي- بيت أمر
٧. محمد زياد شماسنة- قطنة شمال غرب القدس
٨. المحرر إبراهيم محيي قاسم- دورا القرع شرق رام الله