اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 20/12/2021 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين ، بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .

ووفقا لمراسلنا فقد عرف من بين المعتقلين :

١. المحرر سالم أبو يعقوب- كفل حارس قرب سلفيت

٢. المحرر توفيق أبو عرقوب- بيرزيت شمال رام الله

٣. سعد محمود عريقات- أبو ديس شرق القدس

٤. إبراهيم علي ربيع- أبو ديس

٥. المحرر جهاد محمود العلامي- بيت أمر شمال الخليل

٦. خالد عيسى الصليبي- بيت أمر

٧. محمد زياد شماسنة- قطنة شمال غرب القدس

٨. المحرر إبراهيم محيي قاسم- دورا القرع شرق رام الله