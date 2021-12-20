بالفيديو اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال ببلدة سيلة الحارثية والاحتلال يعتبره الحدث الأول منذ 2002

اندلعت فجر اليوم الاثنين 20/12/2021 اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين ، بعد ان داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي البلدة ، وشرعت بأخذ قياسات 4 منازل تمهيدا لهدمها.

#فيديو | لاشتباكات بلدة سيلة الحارثية في جنين الليلة الماضية pic.twitter.com/ladP6z0vXR — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) December 20, 2021

القناة العاشرة الإسرائيلية اعتبرت ان ما حدث فجر اليوم في سيلة الحارثية بجنين حدث لم يحدث منذ أحداث ٢٠٠٢ بالضفة الغربية ، بعد ان تعرضت قواته ت لإطلاق نار كثيف دون إصابات

وقال مراسلنا إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن أحمد محمد ياسين جرادات والد الأسيرين غيث وعمر والذي يتهمهما الاحتلال بتنفيذ عملية "حومش" والتي ادت الى مقتل مستوطن واصابة آخرين، ومنزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات، وأخذوا مقاسات المنزلين وسلموا اصحابهما قرارا بالإخلاء تمهيدا لهدمهما، وسط اشتباكات وقعت في المنطقة.

وبحسب بيان لجيش الإحتلال، فإن قواته تعرضت أثناء اقتحامها السيلة الحارثية لإطلاق نار كثيف، فيما جرت مواجهات رشق خلالها عشرات الشبان الجنود بالحجارة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى ثلاثة آخرين من البلدة فجر أمس الأحد.