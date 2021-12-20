منخفض قبرص القطبي يصل فلسطين ..تفاصيل

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد، اليوم الاثنين 20/12/2021، بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتله هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الجو مغبرا خاصة فوق المناطق الجنوبية وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، وفي ساعات المساء والليل تسقط امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، تسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

وغدا الثلاثاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا نهارا وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.