أسعار العملات الرقمية اليوم: بيتكوين تقود التصحيح

سيطر الأداء الإيجابي على تعاملات العملات الرقمية اليوم الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد أداء سلبي جراء جني الأرباح.

ورحج الكثير من متداولي العملات الرقمي والمحللين أن قرارات الفيدرالي بشأن قرب انتهاء السياسة التشددية ستكون دافعا قويًا للعملات الرقمية للتحرر من موجة الركود إلى التصحيح، وخاصة بعد حفنة من الهجمات من البنوك المركزية مرة أخرى، بداية من بنك إنجلترا مرورا ببنك روسيا المركزي، والتي سبقها هجمة شرسة من المركزي الهندي الذي فرض غرامات قاسية تتجاوز المليوني دولار على المخالفين لقواعد السوق.

وربح سوق العملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد نحو 1.37% من قيمته السوقية، التي سجلت نحو 2.22 تريليون دولار، بحجم تداولات بلغ 78.73 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وتعددت أسباب تقلبات وخسائر بيتكوين (العملة الأشهر في العالم) وأخواتها، ورجح بعض خبراء أسواق المال أن الأسباب تتلخص في عمليات البيع المكثف لجني الأرباح، وقانون البنية التحتية الأمريكي، والحظر الذي فرض في الهند على التعاملات الخاصة للعملات الرقمية، وأخيرا الضغوط الصينية على تعدين العملات الرقمية المشفرة لتوفير الطاقة.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.20% ليصل إلى 47623 دولارا.

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كما صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 2.18% إلى 3986.5 دولار.

وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.30% لتصل إلى 539.31 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 4.66% ليسجل 1.29 دولار.

وصعد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.69% إلى 0.83429 دولار.

وزاد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 2.53% إلى 25.55 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.59% إلى 0.1726 دولار.

وصعد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 4.20% ليصل إلى 153.6 دولار.

وزاد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 3.57% إلى 20.05 دولار.