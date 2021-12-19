أسعار اليورو والدولار اليوم في الجزائر الاثنين 20 ديسمبر 2021

ارتفع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري، صباح اليوم الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى البنوك، بينما تراجع في السوق السوداء.

وبلغ سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 156.98 دينار للشراء و157.05 دينار للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في الجزائر بالسوق السوداء مستوى 202.29 دينار للشراء و204.53 دينار للبيع.

سعر الدولار اليوم في الجزائر

واستقر سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي، عند نحو 138.88 دينار للشراء و138.90 دينار للبيع.

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند 180 دينارًا للشراء و182 دينارًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر

وبقي سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي عند 184.19 دينار للشراء، و184.29 دينار للبيع.

فيما هبط الإسترلينى لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 238.44 دينار للشراء، و 241.09 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في الجزائر

واستقر سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي عند 37.012 دينار للشراء، و37.018 دينار للبيع.

وتباين سعر الريال لدى السوق الموازية (السوق السوداء)، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 47.96 دينار، بينما استقر سعر البيع عند و48.49 دينار.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي، فى التعاملات لدى بنك الجزائر المركزي عند 37.80 دينار للشراء، و37.81 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوق السوداء) نحو 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي نحو 457.31 دينار جزائري للشراء، و458.41 دينار جزائري للبيع.

وبلغ الدينار الكويتي مستوى 593.96 دينار للشراء، و600.56 دينار للبيع، في السوق الموازية (السوداء).

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020.

وأضاف الصندوق في بيان "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة".

وقال الصندوق إنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4.9%، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.3% في النصف الأول من 2021 "كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19)".

وعانت الجزائر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، لسنوات بسبب تراجع عائدات الطاقة وانخفاض أسعار المحروقات ومستويات إنتاجها منذ 2014 ولم تحرز تقدما يذكر في تنويع اقتصادها المرتكز على الدولة.

واستنفدت الجزائر معظم احتياطياتها من العملة الصعبة خلال السبع سنوات الماضية رغم انحفاض الدين العام.

وأضاف الصندوق "بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافيا تدريجيا، إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة".