سعر الذهب اليوم في لبنان اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021

استقرت أسعار الذهب في لبنان اليوم الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في لبنان خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، 88.115 ألف ليرة (57.87 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، الاثنين، 66.087 ألف ليرة (43.40 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.401 ألف ليرة (33.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، خلال منتصف تعاملات الاثنين، ليسجل نحو 77.103 ألف ليرة (50.64 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم الأحد، نحو 2.740 مليون ليرة (1800 دولار)، وجاء سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 616.821 ألف ليرة (405.09 دولار).

أسعار الذهب عالميا.

وتراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الجمعة، بعد أن سجلت تحسنا في بداية الجلسة، إلا أن تحسن مؤشر الدولار، والتوجه نحو الاستثمارات عالية المخاطر، دعمت أسعار المعدن الأصفر هبوطا.

وأغلقت أسعار المعدن الأصفر على تراجع بنسبة 0.07% أو 1.24 دولارا إلى 1798.15 دولارا للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسة الصباحية الجمعة، ارتفع الذهب فوق المستوى الرئيسي 1800 دولار، بعد أن دفعت المخاوف بشأن زيادة الإصابات بسلالة أوميكرون والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة.