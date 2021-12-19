الميادين: حماس تنقل رسالة ساخنة للوفد المصري بغزة حول الأسيرات

أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأحد 19/12/2021، بأنّ "حركة حماس نقلت رسالة ساخنة للوفد المصري في غزة حول الأسيرات في سجون الاحتلال".

وأضافت المصادر لقناة الميادين، أنّ "المصريين نقلوا ردّ الاحتلال حول صفقة التبادل واستمرار تهرب تل أبيب منها"، مضيفةً أنّ "الوفد المصري سيعود لتل أبيب مساء غد الإثنين لينقل رأي حماس".

أمّا بخصوص الإعمار، أشارت المصادر إلى أنّ الحركة أبدت "اعتراضها على تأخر الاجراءات المصرية، وأنّ المصريين جددوا وعودهم تجاه غزة وتذرعوا برفض الاحتلال للخطوات وربطه لها بتخفيض سقف حماس في صفقة التبادل".

وفي وقت سابق اليوم، وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة لإجراء محادثات مع قيادة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، حول قضيتي التهدئة والإعمار.