سعر الدولار اليوم في العراق اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021

تباينت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، في البنوك، والبورصات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار 1460 دينارا.

ويباع الدولار بهذا السعر للبنوك، التي تبيع بدورها الدولار للمواطنين بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

واستقر سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح، والحارثية، ببغداد، صباح الاثنين عند نحو 1479 دينارا.

كما بقي سعر صرف الدولار في بورصات البصرة، والموصل، والسليمانية، ودهوك، عند نحو 1480.5 دينار.

أما في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، فتراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 1979.75 دينار.

وسجل سعر الدولار في بورصة النجف 1479.5 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، 1636.15 دينار للشراء و1643.70 دينار للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، 1928.07 دينار للشراء و1944.98 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، نحو 388.83 دينار للشراء و389.96 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 396.82 دينار للشراء و398.84 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4817.10 دينار للشراء و4826.75 دينار للبيع.