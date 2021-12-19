وفاة والدة أقدم أسير مقدسي في سجون الاحتلال

توفيت اليوم الأحد 19/12/2021، وفاة الحاجة عائشة موسى عيسى من عناتا شرق القدس وهي والدة الأسير محمود عيسى، أقدم أسير مقدسي.

واعتقل الأسير محمود موسى عيسى (40 عاماً) قبل 15 عاماً في صيف 1993، بعد أنْ مكث أشهراً طويلة متنقلاً بين مراكز التحقيق وسجون الاحتلال وصدر بحقّه حكمٌ بالسجن (3) مؤبدات بالإضافة إلى 45 سنة أخرى.

والأسير عيسى محكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات و(46) عاما، وهو من عمداء الحركة الأسيرة والأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق "أوسلو"، وأحد أبرز الأسرى الذين واجهوا العزل الانفرادي في سجون الاحتلال، والذي استمر بحقه وبشكل متواصل لـمدة (11) عاما، إضافة إلى عامين.

وأمضى القائد عيسى في العزل ما مجموعه (13) عاما، حُرمت عائلته خلالها من زيارته، انتهت بعد إضراب الأسرى عام 2012م إلى جانب مجموعة من قيادات الأسرى التي عانت طويلا من العزل.