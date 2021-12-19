طالع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021 في البنك المركزي والبنوك التجارية.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

والخميس الماضي، قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة عند 9.25 % وسعر إيداع ليلة عند 8.25 % منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2014. وتظل أسعار الفائدة الحقيقية للبنك من بين الأعلى في العالم.

وقال المركزي في البيان " قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 % (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط."

وأضاف "تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية."

ويشهد الاقتصاد المصري انتعاشا قويا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، إذ قفز الناتج المحلي الإجمالي 9.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة مع 0.7 % قبل عام، وفقا لبيانات حكومية.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

وبقي متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، عند 17.76 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) تراجع سعر اليورو إلى 17.57 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع، مقابل 17.64 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر) استقر سعر اليورو عند 17.64 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل سعر اليورو 17.66 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري ثابتا عند 20.93 جنيه للشراء، و21.06 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.59 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع.