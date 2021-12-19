تجمع حرية يدين الإجراءات العنصرية بحق الأسيرات الفلسطينيات والاعتداء عليهن

استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية حرية اليوم الأحد 19/12/2021، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها من تنكيلها بالأسيرات الفلسطينيات وزيادة وتيرة الإجراءات القمعية بحقهن.

فوفقاً لمتابعة التجمع فقد اعتدت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، على الاسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعرضن للضرب المبرح وخلع الحجاب عن بعضهن، كما قامت بعزل الأسيرة منى قعدان بعد تعرضها للضرب.

ودان تجمع المؤسسات الحقوقية، تكرار عمليات اقتحام وحدات القمع الاسرائيلية لغرف وأقسام الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال والاعتداء عليهن.

وأكد أن هذا السلوك يأتي في سياق سياسة واضحة وممنهجة تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال من أجل التضييق على الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، وفرض عقوبات عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وهذا ما يشكل خرقاً واضحاً لكافة أحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويفضح ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال والتي ترتقي لمستوى جرائم دولية.

وطالب التجمع المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات، وإلزامها باحترام المبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم.

كما طالب التجمع جميع المؤسسات والمنظمات التي تعنى بقضايا المرأة، التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسيرات المتفاقمة والتدخل الحقيقي من أجل أنصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال.