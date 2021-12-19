جاهزون لتدفيع السجان ثمن استمرار عدوانه على الأسيرات

أسرى الجهاد: كل الخيارات مفتوحة وكل الوسائل متاحة للدفاع المقدس عن أسيراتنا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:55 م
19 ديسمبر 2021
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أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد 19/12/2021، أن كل الخيارات مفتوحة وكل الوسائل متاحة للدفاع المقدس عن أسيراتنا.

وقالت الهيئة في بيانها الثاني اليوم :"إنه وعلى الرغم من مواجهتنا التي لا تزال مفتوحة ومحتدمة مع السجان منذ نفق الحرية وحتى الآن؛ إلا أنه لا أولوية لنا في هذه الساعات تتقدم على قضية أخواتنا الأسيرات وكرامتهنّ التي تمثل شرف وكرامة فلسطين والأمة."

وأكدت الهيئة، جاهزية أبناء الجهاد الإسلامي في كافة قلاع الأسر والمعتقلات بتدفيع السجان ثمن استمرار عدوانه على الأسيرات الحرائر.

وشددت على أن السجان مطالب وبشكل فوري بكف يده عن الأسيرات والتراجع عن عدوانه الأخير بحقهنّ وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة وكل الوسائل متاحة للدفاع المقدس عن أسيراتنا درة تاج فلسطين.

 

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