"الجهاد الاسلامي بمنطقة الزرقاء" تُكرم حفظة أجزاء من القرآن وخريجي دورات الأحكام

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في مسجد نعمة الغفري "منطقة الزرقاء" شمال قطاع غزة حفلًا، لتكريم ثلة من الأشبال ممن حفظوا أجزاءً من القرآن الكريم اضافة إلى تكريم عددًا آخر ممن تلقى دورات أحكام التلاوة.

وشارك في الحفل حشدٌ جماهيري كبير من أبناء وأهالي الحي بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب "أبو أحمد" ومسؤول إقليم الشمال في حركة الجهاد الإسلامي محمد عبدالنبي ومسؤول حركة الجهاد في منطقة الزرقاء محمد الحداد وشيوخ ووجهاء المنطقة.

بدأ حفل التكريم بتلاوة عطرة من أحد الأشبال الذي تميز بصوته الندي حيث أثنى الحضور على صوته الندي واتقانه لأحكام التلاوة.

فيما ألقى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب كلمة أمام الحشد الكبير من أهالي المسجد مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعليم وتعلم تلاوة وحفظ القرآن الكريم لما له من أثر طيب على الإنسان في كل أموره الحياتية.

وتحدث شهاب عن فضل تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للأشبال قائلاً: "هنيئاً للآباء والأمهات لما زرعوه من ثمرة طيبة في قلوب أبنائهم"، مؤكداً أن لا قيمة ولا سيادة ولا عزة لنا إلا بالقرآن الكريم تلاوة وحفظاً وعملاً.

ولفت إلى أن الحافظين لكتاب الله عز وجل يتميزون بحسن الفصاحة والبلاغة وسرعة البديهة التي يفقدها الكثيرين من حملة الشهادات العليا.

فيما تحدث شهاب عن قدرة الله عز وجل في حفظ كتابه العظيم (القرآن الكريم) من التحريف والتزييف والتأويل، مبيناً أن الأمم ستبقى محفوظة ما دامت تحافظ على حفظ وتلاوة وتعليم القرآن الكريم.

من جهته قدم مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في منطقة الزرقاء شمال قطاع غزة محمد الحداد شكره الجزيل للقيادي في الحركة داود شهاب لما تحدث به عن القرآن الكريم وضرورة حفظه وتعليمه بالتلاوة والأحكام والإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما قدم الحداد رسالة شكر خاصة لعضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة على دعمه في إنجاح حفل تكريم ثلة من حفظة أجزاء من القرآن الكريم وخريجي دورات أحكام التلاوة في القرآن الكريم.















































