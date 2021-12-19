ديوان الموظفين يعلن النتائج النهائية للوظائف الاشرافية

أعلن ديوان الموظفين في قطاع غزة اليوم الأحد 19/12/2021، النتائج النهائية لمسابقات الوظائف الاشرافية الخاصة بمدراء الدوائر والمنعقدة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة.

وقال أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام خلال مؤتمر صحفي: " مسابقات الوظائف الاشرافية شملت (3023) متقدماً ومتقدمة، بواقع (313) دائرة، وجاءت على مستوى كافة الدوائر الحكومية للمرحلة الأولى".

وتابع الكيالي حديثه بالقول أن المسابقات الاشرافية عقدت وفقاً لأعلى درجات المهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص، موضحاً أن نتائج تقييم المتسابقين جاءت على يد لجان متخصصة من داخل الحكومة وخارجها.

وأضاف الكيالي: " عدد الدوائر المعلن عنها في المسابقات الاشرافية (313) دائرة، وعدد الدوائر المنفذة (297) دائرة، أما الدوائر التي تم اجتيازها (275) دائرة، والدوائر التي لم ينجح فيها أحد جاءت بواقع (22) دائرة، إلى جانب طرح (18) دائرة للتنافس على المستوى الحكومي".

ودعا الكيالي في نهاية حديثه كافة المتسابقين للاطلاع على تفاصيل النتائج كاملة عبر موقع ديوان الموظفين على شبكة الانترنت، مقدماً في نهاية حديثه تهانيه الحارة إلى الفائزين، ومتمنياً التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ.