منخفض جوي يضرب فلسطين غداً، فما نصيب غزة منه؟!

توقع الراصد الجوي داوود الطروة، أن يتأثر طقس فلسطين بدءا من يوم غداً الإثنين، بمنخفض جوي عميق سيشهد قطاع غزة خلاله سقوط أمطار على فترات.

وقال الراصد الطروة خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، إن " قطاع غزة سيشهد امطار سريعة صباح الإثنين يليها رياح شديدة على فترات تثير الغبار وتعود الأمطار مساء نفس اليوم".

وأضاف:" يوم الثلاثاء ستتوقف الامطار طوال النهار بحيث يشهد قطاع غزة ذروة غزارة في الامطار يوم الأربعاء".

وحذر الراصد الجوي من موجة برد جافة تصل درجة الحرارة الى 5 مئوية بداية الأسبوع المقبل ستؤدي الى تشكل الصقيع لذلك يرجي من المزارعين اخذ الاحتياطات اللازمة.