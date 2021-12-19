"مهجة القدس" تكشف تفاصيل اعتداء الاحتلال على الأسيرات في السجون

كشفت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى مساء اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 تفاصيل اعتداء وحدات القمع الإسرائيلية على الاسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المؤسسة في تصريح مقتضب أن الأسيرات في السجون تعرضن للضرب المبرح وخلع الحجاب عن بعضهن مما اثار استفزاز مشاعر الأسيرات والأسرى في السجون.

وأشارت المهجة إلى أن إدارة مصلحة السجون عزلت الأسيرة منى قعدان بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل وحدات القمع.

وفي الوقت ذاته أكدت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في السجون أنها سترد بقوة على الاعتداء الوحشي الإسرائيلي بحق الأسيرات، ولن يفلت السجانون من العقاب.