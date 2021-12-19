ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم رابط نتائج مسابقة الوظائف الإشرافية في غزة المرحلة الأولى اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن يعقد ديوان الموظفين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من مسابقات الوظائف الاشرافية اليوم الاحد الساعة 5.30 مساء، بمقر الديوان.

يُشار إلى أن مقابلات الوظائف الاشرافية انطلقت بداية شهر نوفمبر الماضي حيث تستهدف وفقًا لرئيس اللجنة الحكومية عصام الدعاليس 10 قطاعات من العمل الحكومي بواقع 80 موقع إشرافي ويتنافس عليه 700 موظف وموظفة، وهذا مؤشر إيجابي على العملية التي يقوم بها ديوان الموظفين العام هي عملية حقيقية لاختيار الأمثل"، متمنيًا التوفيق لجميع المتسابقين

وشهدت المسابقة ارتياحًا كبيرًا وفقًا لعدد من المتسابقين منذ انطلاق المقابلات أكثر من شهر تقريبًا الذين قدموا الشكر لديوان الموظفين العام على الجهود التي يبذلها في إجراء هذه المسابقة والتنسيق لها وإعداد المقابلات.

رابط مباشر لديوان الموظفين للبحث عن نتائج مسابقة الوظائف الاشرافية في غزة اضغط هــــنــا