مرفق كشف الاسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر ليوم غد الاثنين

نشرت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بقطاع غزة اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة التاسعة + العاشرة + المتأخرين من كشف المسافرين رقم (2021/42)

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، اضافة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الهيئة المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

طالع الكشف : اضغط هنا

كما نشرت الهيئة كشف جديد الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/25) "اضغط هنا"