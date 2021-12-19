بالصور الصيادون يسابقون الزمن لحماية ممتلكاتهم من "الخطر القادم"

يُسابق الصيادون الزمن لحماية "مركباتهم وحسكاتهم وشباكهم" على طول شاطئ بحر قطاع غزة، فمنذ ساعات صباح اليوم الأحد يحاولون تثبيت وسحب المركبات خارج البحر خشية من تكسيرها أو سحبها عبر المياه الهائجة داخل البحر.

"كخلية النحل على شاطئ البحر لا يكل ولا يمل" يحاول "أبو ياسر" سحب مركبته خارج البحر بمساعدة عدد من الصيادين خشية من وصول المنخفض الجوي الذي حذرت منه دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية منذ أيام.

ومن المقرر أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي في الأراضي الفلسطينية مساء اليوم الأحد على أن يكون متوسط سرعة الرياح 50 كم/ساعة الأمر الذي يتسبب بتعرض الصيادين لخسائر مادية فادحة في حال تركوا مراكبهم داخل البحر أو قربه دون العمل على تثبيت وحماية المركبات والشباك.

ففي ظهر اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 أعلنت لجان الصيادين في قطاع غزة عن انقلاب حسكة "مجداف" صغيرة الحجم في مياه البحر بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت لجان الصيادين إلى ان الحسك تعود للصياد محمد النجا وقد انقلبت داخل البحر بسبب شدة وقوة الرياح التي أدت بدورها الى ارتفاع أمواج البحر.

منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر قال لـ"فلسطين اليوم": "الارتفاع أمواج البحر تسببت بانقلاب الحسكة، مبينًا أنه لم تقع اصابات أو خسائر لدى الصياد النجار.

وأضاف بكر: "شهدت الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار الجوي الأمر الذي دفع العديد من الصيادين للتوقف عن الدخول البحر للصيد، مشيرًا إلى أن الأرصاد حذرت من منخفض جوي قادم وعميق وقوي سيبدأ الليلة وينتهي مساء الثلاثاء القادم.

ولفت بكر إلى أن الصيادين منذ تحذير دائرة الارصاد من منخفض جوي عميق يعملون على مدار الوقت لسحب مركباتهم لإخراجها من شاطئ البحر خشية من تعرضهم لخسائر فادحة.

ودعا بكر الصيادين لحماية ممتلكاتهم بأسرع وقت قبل دخول المنخفض الجوي وذلك عن طريق سحب مراكبهم بعيدًا عن شاطئ البحر والعمل على تثبيتها في الأرض حتى لا تتحرك أو يتم سحبها عبر مياه البحر الهائجة.

وطالب بكر الصيادين بعدم ترك شباك الصيد في المناطق القريبة من الشاطئ، بل ابعادها عن البحر حتى وان كان على اسطح منازلهم.

وحول دخول بعض الصيادين الدخول للبحر مباشرة بعد انتهاء المنخفض الجوي قال منسق لجان الصيادين: أتمنى على الصيادين عدم تكرار الأخطاء فعندما ينتهي المنخفض عليكم بالصبر حتى ينتهي ارتفاع الموج".

وقال: "كثيرًا من الصيادين تعرضوا لخسائر فادحة في مركباتهم بعد انتهاء المنخفض لأن المحركات ضعيفة ولا تتحمل قوة الموج الأمر الذي يؤدي إلى ابطاء حركة المركبة أو اطفاء المحرك تمامًا وتوقفها عن العمل مما يعرض صاحبه للخطر".





























