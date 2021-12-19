برشلونة يفكر في استعادة مهاجمه السابق من الدوري الإيطالي

يفكر نادي برشلونة المنافس في بطولة الدوري الإسباني في استعادة مهاجمه السابق من بطولة الدوري الإيطالي لرغبة مديره الفني تشافي هيرناندي، في تدعيم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويضع نادي برشلونة بعض الأسماء كأولوية على طاولته من أجل ضمها في يناير مثل جناح مانشستر سيتي، فيران توريس، الذي تؤكد الصحافة الكتالونية اقترابه من البلاوجرانا.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، هناك اسم جديد قد ظهر أمام أنظار برشلونة وهو جناح الفريق السابق ولاعب إنتر ميلان الحالي، أليكسيس سانشيز.

ولعب سانشيز من قبل بقميص برشلونة في الفترة من 2011 حتى 2014 قبل الانتقال إلى آرسنال ثم مانشستر يونايتد وأخيرًا إنتر ميلان

وأكدت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان لن يمانع في رحيل سانشيز الذي ينتهي عقده في يونيو 2023، لأنه سيوفر قيمة راتبه والذي يقدر بمبلغ 7 ملايين يورو سنويًا.