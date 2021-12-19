قوات الاحتلال تستهدف عمال بلدية دير البلح وسط القطاع

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، قنابل الغاز تجاه منطقة مكب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن جنود الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل استهدفت عمال بلدية دير البلح القريبة من مكب النفايات وسط قطاع غزة بقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق.

يذكر أن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل يومي تجاه الأراضي الزراعية وصيادي العصافير على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في انتهاك مستمر لبنود وقف اطلاق النار المبرم برعاية مصرية بين المقاومة والاحتلال عقب معركة سيف القدس والذي يقضي بإيقاف كافة الاعتداءات الاسرائيلية على ابناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.