الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة للقاء الفصائل

وصل عصر اليوم الأحد، وفداً أمنيا مصرياً إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ايرز.

وقالت مصادر صحفية، إن الوفد المصري الذي يزور القطاع من المقرر لقاء قادة الفصائل الفلسطينية لبحث العديد من الملفات الهامة في مقدمتها إعادة الإعمار وملف التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل وإسرائيل.

وأوضحت، أن وفداً هندسيا آخر سيتبع الوفد الأمني لقطاع غزة لمتابعة واستكمال المرحلة الثانية من مشاريع إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو المنصرم، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية تصعيداً إسرائيليا غير مسبوق من خلال استمرار عمليات التهويد والتهجير والاستيطان، خاصة في القدس المحتلة، ومحاولة إخلاء العشرات من المنازل الفلسطينية من أصحابها في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، ضمن مخططات الاحتلال لتوسيع رقعة الاستيطان.