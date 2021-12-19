نشنر لكم وكالة فلسطين اليوم رابط الحصول على رقم ماسي وذهبي من عمانتل –شركة الاتصالات العمانية- بعد طرحها 200 رقم ماسي وذهبي في مزاد للأرقام الخاصة.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان نشرت الرابط الخاص بأرقام ماسية وذهبية خاصة، يُشار إلى أن الهيئة هي نفسها التي تشرف على عملية المزاد.

رابط الحصول على رقم ماسي وذهبي من عمانتل العمانية

وطالبت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان المواطنين للتسجيل عبر الرابط الأعلى ، حيث ان التسجيل في مزاد الأرقام الخاصة سيبدأ من تاريخ 20 الى 23 ديسمبر الجاري ، وينتهي عند الساعة الرابعة مساءً.

وأوضحت هيئة الاتصالات في سلطنة عمان ان موعد مزاد الأرقام الخاصة من شركة عمانتل سيبدأ من تاريخ 23 الى 25 ديسمبر الجاري ويستمر حتى الساعة الرابعة مساءً ، مؤكدة انها ستتولى عملية مزاد الأرقام الخاصة .

وأكدت هيئة الاتصالات في سلطنة عمان ان الأموال والمبالغ التي سيتم تحصيلها من مزاد الأرقام الخاصة من شركة عمانتل ستذهب الى الاعمال الخيرية.

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