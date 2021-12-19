أبرز مباريات اليوم الأحد 19/12/2021م

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:05 م
19 ديسمبر 2021
أبرز مباريات اليوم الأحد 19/12/2021م
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جدول مباريات اليوم الأحد 19/12/2021م ، تقام 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين توتنهام وليفربول، بينما تلعب 5 لقاءات في الدوري الإيطالي، أهمها بين ميلان ونابولي.

في ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول):

 

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الدوري الإنجليزي 
18:00  وولفرهامبتون  تشيلسي 
18:00  نيوكاسل  مانشستر سيتي 
20:30  توتنهام  ليفربول 
الدوري الإسباني 
17:00  غرناطة  ريال مايوركا 
19:15  أتلتيك بلباو ريال بيتيس 
21:30  خيتافي  أوساسونا 
00:00  ريال مدريد  قادش 
الدوري الإيطالي 
15:30  فيورنتينا  ساسولو 
18:00  سبيزيا  إمبولي 
21:00  سامبدوريا  فينيزيا 
21:00  تورينو  هيلاس فيرونا 
23:45  ميلان  نابولي 
الدوري الألماني 
18:30  فرايبورغ  باير ليركوزن 
20:30  كولن  شتوتغارت 
كأس خادم الحرمين الشريفين 
21:00  الشباب  ضمك 
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