أبرز مباريات اليوم الأحد 19/12/2021م

جدول مباريات اليوم الأحد 19/12/2021م ، تقام 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين توتنهام وليفربول، بينما تلعب 5 لقاءات في الدوري الإيطالي، أهمها بين ميلان ونابولي.
في ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول):
|الدوري الإنجليزي
|18:00
|وولفرهامبتون
|x
|تشيلسي
|18:00
|نيوكاسل
|x
|مانشستر سيتي
|20:30
|توتنهام
|x
|ليفربول
|الدوري الإسباني
|17:00
|غرناطة
|x
|ريال مايوركا
|19:15
|أتلتيك بلباو
|x
|ريال بيتيس
|21:30
|خيتافي
|x
|أوساسونا
|00:00
|ريال مدريد
|x
|قادش
|الدوري الإيطالي
|15:30
|فيورنتينا
|x
|ساسولو
|18:00
|سبيزيا
|x
|إمبولي
|21:00
|سامبدوريا
|x
|فينيزيا
|21:00
|تورينو
|x
|هيلاس فيرونا
|23:45
|ميلان
|x
|نابولي
|الدوري الألماني
|18:30
|فرايبورغ
|x
|باير ليركوزن
|20:30
|كولن
|x
|شتوتغارت
|كأس خادم الحرمين الشريفين
|21:00
|الشباب
|x
|ضمك