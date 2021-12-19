أبرز مباريات اليوم الأحد 19/12/2021م

جدول مباريات اليوم الأحد 19/12/2021م ، تقام 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين توتنهام وليفربول، بينما تلعب 5 لقاءات في الدوري الإيطالي، أهمها بين ميلان ونابولي.



في ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول):



