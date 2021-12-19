حماس: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بأسرانا

أدانت حركة حماس، اليوم الأحد، بشدة استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" بالأسيرات الفلسطينيات، محمله الاحتلال مسؤولية أي مكروه يصيبهم.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، إن "ندين بشدة استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات، والذي يعتبر جريمة إضافية تضاف إلى سجل جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات في سجونه الظالمة".

وأضاف:" هذه الانتهاكات تستدعي من كل قوى شعبنا ومكوناته تشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومواصلة المشوار النضالي والكفاحي، وبكل الأشكال والأدوات للضغط على الاحتلال وإجباره على إنهاء هذه المعاناة".

وأشار إلى أن أسرانا، لن يكونوا وحدهم في معركتهم مع إدارة سجون الاحتلال، ولن نسمح بالاستفراد بهم، وشعبنا وقواه الحية معهم وإلى جانبهم، محملاً إدارة السجون مسؤولية ما جرى وأي مكروه يصيب أسيراتنا وأسرانا البواسل.

وطالب الناطق باسم حماس، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت، والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذا العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا، وعلى الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته.