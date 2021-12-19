صلاح على أعتاب إنجاز استثنائي أمام توتنهام

يبحث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن إنجاز استثنائي، عندما يواجه توتنهام، اليوم الأحد، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكتب الحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نجح محمد صلاح في تسجيل أو صناعة هدف على الأقل في آخر 15 مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز"، معادلا رقم جيمي فاردي.



وأشار حساب البريميرليج إلى أن صلاح سيحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي إذا سجل أو صنع أي هدف ضد توتنهام.



ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على زميله البرتغالي ديوجو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، صاحبي الترتيب الثاني برصيد 9 أهداف.



يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة.