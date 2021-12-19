ينتج بمعجون الحوائط.. ضبط مصنع ينتج أجبان فاسدة في مصر

ضبطت السلطات المصرية، اليوم الاحد، من ضبط مصنع لإنتاج الجبن تبين أنه يستخدم معجون حوائط ومكسبات طعم غير صالحة في صناعة الاجبان التي بيعيت للمواطنين

وأفادت هناء عقيلة، رئيس مركز مدينة تلا الذي تمكن من ضبط المصنع، إنهم "تلقوا اخبارا عن مصنع لتصنيع الجبن من مواد غير صالحة، حيث انتقلت قوة من رئاسة المركز والصحة والتموين".

وبيّنت عقيلة، إلى أن "المصنع مقام على ارض فضاء خالية وحاول العاملون به الهروب ومنعهم من الدخول وتهريب بعض المنتجات، في حين أنه بعد الدخول، تبين وجود معجون حوائط وبعض السيدات يحملن فرش حمام لتنظيف قطع الجبن من العنف".

وأشارت عقيلة، إلى أنه "يتم استخدام بودرة حوائط وملح طعام فاسد منتهي الصلاحية وبعض المنتجات المتعفنة وألبان معاز مخزنة في أجولة وملقاة في مياه صرف صحي".

ولفتت إلى أنه تم تقدير المنتجات بنحو 37 طنا منهما 15 طن جبن مشكلة عليها عفن وملقاة في الأرض في الأتربة.

وأضافت أن "السلطات تحفظت على الكميات وأخذ عينات لتحليلها من قبل معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة، مشيرة إلى أن الأدوات المستخدمة في التصنيع لا تصلح ولا يوجد أي إجراءات صحية، وأن الاسم النهائي للمنتج مدون عليها اسم جنيد بلدي المنسف".

وذكرت عقيلة، أنه تم تحويل القضية للنيابة العامة للتحقيق مع انتظار نتائج عينات معامل الصحة حيث سيتم اتخاذ إجراءات بتشميع المصنع.

وأضافت أن "السلطات تحفظت على الكميات وأخذ عينات لتحليلها من قبل معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة، مشيرة إلى أن الأدوات المستخدمة في التصنيع لا تصلح ولا يوجد أي إجراءات صحية، وأن الاسم النهائي للمنتج مدون عليها اسم جنيد بلدي المنسف".

وذكرت عقيلة، أنه تم تحويل القضية للنيابة العامة للتحقيق مع انتظار نتائج عينات معامل الصحة حيث سيتم اتخاذ إجراءات بتشميع المصنع.







