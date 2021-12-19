سبب زيارة الوفد الأمني المصري لغزة اليوم ؟

يصل وفد أمني مصري، اليوم الأحد 19/12/2021، إلى قطاع غزة، للقاء الفصائل الفلسطينية، وبحث العديد من الملفات الهامة في مقدمتها إعادة الإعمار وملف التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل وإسرائيل.

وقالت مصادر خاصة لقناة الغد، إن الوفد الأمني المصري سيصل عبر حاجز بيت حانون، وسوف يلتقي بعدد من قادة الفصائل الفلسطينية لإجراء مشاورات حول التهدئة وضمان عدم التصعيد العسكري في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.

وأكدت المصادر أن هناك وفداً هندسيا آخر سيصل إلى قطاع غزة لمتابعة واستكمال المرحلة الثانية من مشاريع إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو المنصرم، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً إسرائيليا غير مسبوق من خلال استمرار عمليات التهويد والتهجير والاستيطان، خاصة في القدس المحتلة، ومحاولة إخلاء العشرات من المنازل الفلسطينية من أصحابها في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، ضمن مخططات الاحتلال لتوسيع رقعة الاستيطان.

كما تأتي زيارة الوفد الأمني المصري بعد أيام قليلة من إجراء قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية تدريبات عسكرية تحاكي اندلاع حرب ومواجهة جديدة على حدود قطاع غزة، الأمر الذي قد ينذر بتفجير الأوضاع الأمنية من جديد، وهو ما لا ترغب به مصر، في ظل جهودها المتواصلة لإعادة الإعمار.

وفي ذات السياق، حذرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة التمادي في سياساته العدوانية بحق الشعب الفلسطينيين في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل، وأكدتا على أن ذلك سيقابل برد فعل قوي من قبل المقاومة والجماهير الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحركتان في قطاع غزة، أمس السبت، بحضور عدد من القادة العسكريين في كتائب القسام وسرايا القدس، وهي المرة الأولى التي يحضر بها قادة عسكريون اجتماعا مشتركا، لمناقشة الأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وناقش الاجتماع الأوضاع الفلسطينية بشكل عام، وشدد على أن المقاومة هي الأولوية الأساسية وأن العمل على تعزيزها وتطويرها هو الشغل الشاغل لقيادة الحركتين.

وتم الاتفاق على جملة من الخطوات، التي من شأنها تعزيز المقاومة ورفع مستوى التنسيق بين الأجنحة العسكرية، كما بارك المجتمعون الترتيبات الخاصة بالمناورة التي تعتزم الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة تنفيذها بمشاركة الوحدات القتالية لأذرع المقاومة في قطاع غزة.

وأكد المجتمعون على أهمية عمل الغرفة المشتركة في إدارة الميدان والاستعداد لمواجهة التهديدات الإسرائيلية ومحاولات العدو المتتالية لتغيير قواعد الاشتباك.

وفي ذات السياق، أشاد الحضور بمستوى التطور الذي وصلت إليه قدرات المقاومة وما تعده لمواجهة العدو في أي جولات قادمة.