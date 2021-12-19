المكونات والمقادير.. طريقة عمل حلوى الكات كات تات kat kat tat في المنزل

وضع لكم فريق فلسطين اليوم طريقة عمل حلوى الكات كات تات kat kat tat حيث حظيت الحلوى على شهرة واسعة في كافة انحاء الوطن بل باتت تكتسب شهرة أوسع ووصلت إلى العديد من الدول ، عمليات البحث دفعنا إلى كتابة هذه السطور التي توضح لكم طريقة اعداد الحلوى .

وخلال الساعات الماضية زادت عمليات البحث عن طريقة عمل حلوى الكت كات تات عبر مواقع الانترنت ، إذ وصلت إلى قائمة تريند أي الأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام الكثير بصنعها وإعدادها ونشرها عبر صفحاتهم على التك توك، والانستقرام، وغيرها، معبرين عن إعجابهم بمذاقها، وسهولة إعدادها.

وفي هذه المقالة سنوضح لكم طريقة عمل كنافة أم علي الكت كات ومكوناتها وطريقة تحضيرها بدقائق معدودة ، وفيما يلي التفاصيل كاملة حول طريقة عمل كنافة الكت كات

مكونات حلوى الكات كات تات kat kat tat

قطع من بسكويت الكت كات تات

- حليب -

حليب مكثف

- فستق حلبي

- نوتيلا ، وفيما يلي طريقة عمل كنافة الكت كات

طريقة عمل حلوى الكات كات تات

أولا : وطريقة عمل حلوى الكات كات تات إذ يترتب عليك تقطيع حبات الكرواسون إلى شرائح رفيعة أو إلى مكعبات صغيرة.

ثانيا: قم بوضع الكرواسون في صينية أو بولة بيركس أو في طاجن من الفخار ويفضل طاجن الفخار لأنها الأصل في عمل حلوى أم علي.

ثالثًا: الخطوة التالية بعد الانتهاء من الفائتة إذ يترتب عليك خلط الحليب مع الحليب المكثف المحلى أو مع السكر “في حالة استخدام السكر نخلطه بالقليل من الفانيليا للمزيد من المذاق والنكهة الجيدة.

رابعًا: الخطوة الرابعة ، قم بتسخين الحليب المخلوط بالسكر أو الحليب المكثف على النار حتى يغلي.

خامسًا: الخطوة الخامسة ، قم بوضع الحليب المغلي المخلوط على الكرواسون المقطع في الطاجن الفخار ثم ندخله إلى فرن سابق التسخين لمدة 5 دقائق ثم تحت الشواية لمدة دقيقة واحدة حتى يحمر الوجه.

سادسًا: الخطوة السادسة قم بوضع المكسرات على الوجه حسب الرغبة ثم نقدمه ساخن أو بارد حسب الرغبة.