بالصور قيادة "الجهاد" تزور حركة حماس بخانيونس لتهنئتها بالانطلاقة



زار وفد قيادي من حركة الجهاد الاسلامي في خانيونس، حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في مقرها، لتهنئتها بذكرى انطلاقتها الـ34 .

وتقدم الوفد القيادي في الحركة أبو حازم النجار ومسؤول إقليم خانيونس أ. منير البيوك ومسؤول العلاقات الوطنية بخانيونس أ. تميم بركة أ. أبو حلمي الفقعاوي وقيادات العمل التنظيمي بالحركة.

وكان في استقبال الوفد القيادي بحركة حماس د. يونس الأسطل، ومسؤول التنظيم بالحركة أبو عثمان وممثل القوى الوطنية بخانيونس عماد السنوار، وقيادة الحركة في محافظة خانيونس.

وبدوره، هنأ القيادي بـ"الجهاد" أبو حازم النجار، حركة حماس بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ 34، مؤكداً أن انطلاقتها شكلت نقلة نوعية ونموذجا يحتذى به في المشروع الفلسطيني المقاوم للعدو الصهيوني.

وعبر النجار، عن اعتزاز حركته بالدور الوطني لحركة حماس في ساحات العمل الوطني، ومشاركتها في تعزيز الحالة الفلسطينية ووحدة الموقف السياسي والوطني.

وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تؤكد على الشراكة والتحالف مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكافة قوى المقاومة الفلسطينية لحماية الثوابت والدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

من جانبه، رحب القيادي في حركة حماس د. يونس الأسطل، بوفد حركة الجهاد الإسلامي، حيث كان في استقبالهم وعدد من قيادات الحركة، مثمنًا الزيارة في إطار تمتين العلاقة بين الفصائل.

وأكد الأسطل خلال كلمته على متانة العلاقات التي تربط الطرفين، وأنهما جناحي المقاومة التي تحلق بهما في سماء فلسطين، مشيراً إلى تطورها خلال السنوات الأخيرة بما شكل حائط الصد في وجه غطرسة الاحتلال اتجاه شعبنا، وكذا مع كل فصائل شعبنا المجاهد.

وفي نهاية الزيارة أهدت حركة الجهاد الإسلامي درع التهنئة لقيادة حركة حماس، مؤكدين على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية بين الحركتين، لرفعة مشروع المقاومة والتحرير.













