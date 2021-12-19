أقل من 24 ساعة لوصول المنخفض:رياح قوية وحرارة دون الصفر ..تعليمات للمواطنين والمزارعين

أقل من 24 ساعة ، تضرب الاراضي الفلسطينية منخفض قطبي المنشأ قادم من قبرص وبسرعة رياح تصل لـ70 كم/ ساعة .

المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد 19/12/2021، أهابت بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر وضرورة التقيد والالتزام بإرشادات السلامة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، أثناء تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق.

وشدد الدفاع المدني في بيان صحفي، على أهمية تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بسبب الرياح، والقيادة بحذر وعدم المجازفة بعبور التجمعات المائية، ووضع وسائل التدفئة في مكان آمن بعيدا عن الستائر ومحتويات المنزل القابلة للاشتعال.

وأكد ضرورة التأكد من إطفاء وسائل التدفئة وتهوية المنزل قبل الخلود للنوم، واستخدام وسائل بديلة وآمنة للإنارة في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة، ودعا المواطنين إلى الاتصال المبكر على رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102 عند وقوع أي حادث في بدايته، مع إعطاء تفاصيل كاملة عنه، ليتسنى للطواقم الاستجابة بأسرع وقت ممكن.

الزراعة تحذر

ومن جانبه حذرت وزارة الزراعة بعزة المزارعين من هبوب الرياح المتوقعة غدا والمصاحبة للمنخفض الجوي الذي سيبدأ تأثيره على المنطقة يوم الاثنين 20/12/2021 قد تلامس سرعتها حاجز 70كم/ساعة.

وقالت انه من الضروري أخذ الاحتياطات اللازمة في مزارعكم وخاصة في الدفيئات الزراعية ومزارع الدواجن.