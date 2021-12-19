الجهاد الإسلامي تصدر بيانًا هامًا بشأن العدوان "الإسرائيلي" المستمر ضد الأسرى

أصدرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاحد، بيانًا هامًا بشأن المعركة المفتوحة بين الأسرى الفلسطينيين تحديدًا الأسيرات الماجدات مع السجان "الإسرائيلي" داخل السجون.

إليك نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"

بيان رقم (2)

صادر عن الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني

يا أهلنا في فلسطين المحتلة.. يا أهل الرباط في فوق الثرى الطاهر، تحية إسلامية جهادية مباركة وبعد:

إنه وعلى الرغم من مواجهتنا التي لا تزال مفتوحة ومحتدمة مع السجان منذ نفق الحرية وحتى الآن؛ إلا أنه لا أولوية لنا في هذه الساعات تتقدم على قضية أخواتنا الأسيرات وكرامتهنّ التي تمثل شرف وكرامة فلسطين والأمة.

ولذلك نؤكد جاهزية أبناء الجهاد الإسلامي في كافة قلاع الأسر والمعتقلات بتدفيع السجان ثمن استمرار عدوانه على الأسيرات الحرائر؛ وعليه فالسجان مطالب وبشكل فوري بكف يده عن الأسيرات والتراجع عن عدوانه الأخير بحقهنّ وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة وكل الوسائل متاحة للدفاع المقدس عن أسيراتنا درة تاج فلسطين.

" وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ"

إخوانكم الهيئة القيادية العليا لأسرى

لحركة الجهاد الإسلامي

في سجون الاحتلال الصهيوني

الأحد 15 جمادي الأول 1443 هـ

الموافق 19 كانون الأول (ديسمبر) 2021م