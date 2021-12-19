كورونا غزة : حالة وفاة و"75" إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 19/12/2021 عن تسجيل حالة وفاة وإصابة "75" مواطناً بعد اجراء 540 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 75 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 55 حالة.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 189187 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1655 حالة ، في حين ارتفع اعداد المتعافين لـ 185861 حالة ، واجمالي الوفيات 1671 وفاة.

وبشأن التطعيمات ، اوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 526451 شخص