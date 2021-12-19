سرحان: وفد هندسي مصري يصل غزة اليوم

أفاد وكيل وزارة الأشغال والإسكان بغزة ناجي سرحان، اليوم الاحد، بأن وفد هندسي مصري يصل غزة، في إطار استكمال الجهود في عملية إعمار مدينة غزة.

وقال سرحان: إن " وزارة الاشغال والإسكان ستصرف تعويضات الهدم الكلي جراء العدوان الأخير على غزة، مطلع 2022".

وأعلنت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة ، الاثنين الماضي، عن إتمام المرحلة الأولى بإزالة الركام المهدم جراء العدوان الاسرائيلي في مايو الماضي وذلك خلال 65 يوماً، وانطلاق المرحلة الثانية من إعادة الإعمار والتي تشمل ستة مشاريع داخل القطاع.

وأوضحت اللجنة المصرية، في احتفالية بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار، أن الوفد الهندسي المصري يوقع عقد تطوير كورنيش بحر شمالي مدينة غزة؛ مع المقاول الفلسطيني، الذي رسا عليه العطاء.

وبيّنت اللجنة، ان المرحلة الثانية تشمل المشاريع تطوير الواجهة البحرية للكورنيش شمال غزة، وتمت عمليات الحفر والردم، وبدأ المقاول الفلسطيني أعمال الطرق والبنية التحتية، إنشاء 3 مدن سكنية، الأولى في الزهراء "دار مصر 1"، والثانية في جباليا "دار مصر 2"، والثالثة في بيت لاهيا "دار مصر 3".

وتشمل أيضًا، تطوير التقاطعات الهامة لمدينة غزة، مفترقي الشجاعية والسرايا بإنشاء 2 كوبري لفك الاختناقات في المنطقتين.

يُشار إلى أن وفد هندسي مصري، وصل أمس، قطاع غزة، في إطار الجهود التي بذلها في الاشراف على المشاريع المصرية في القطاع، ومخططات إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوان مايو الماضي.