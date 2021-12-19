إصابتهم بـ"اوميكرون".. الاعلام العبري: عزل أعضاء من "الكنيست" في الحجر الصحي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، بأن وزارة الصحة "الإسرائيلية" طلبت من أعضاء في الكنيست بدخول الحجر الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وسط شبهات بإصابتهم بمتحور "اوميكرون".

وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت"، أن تسعة أعضاء في الكنسيت طلب منهم الدخول في الحجر الصحي بعد الاشتباه بهم بالإصابة بعدوى "اوميكرون".

وفي السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "تم انتقال مدرسة ابتدائية في النقب الغربي إلى التعليم عن بعد، بعد أن تبين إصابة 20 طالبًا فيها بفيروس كورونا".

وأضافت أنه "تم وضع 300 آخرين في العزل الصحي".

يشار إلى أن وزارة الصحة "الإسرائيلية"، أعلنت مساء أمس، أنها سجلت 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكيان خلال اليوم الأخير.