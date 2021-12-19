مستوطنون يهاجمون منزلا بطولكرم والاحتلال يحتجز جرارًا في الأغوار

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، منزلا في بلدة رامين شرق طولكرم في الضفة المحتلة، فيما احتجزت قوات الاحتلال جرارًا زراعيًا في الأغوار الشمالية.

وأوضح نجل صاحب المنزل في طولكرم، إنهم تفاجأوا وهم نيام بأصوات تكسير لنوافذ المنزل، المكون من طابقين بالحجارة، من قبل عشرات المستوطنين.

وأفاد بأن المستوطنين لاذوا بالفرار، بعد تدخل شباب البلدة، الذين هبوا لنجدتهم.

وفي الأغوار، احتجزت قوات الاحتلال جرارا زراعيا أثناء عمله في الأغوار الشمالية.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت جرارا زراعيا يعود للمواطن لؤي علي أبو محسن، أثناء عمله في أرض له بمحاذاة خيامه في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وارتفعت انتهاكات الاحتلال في الضفة خلال الشهر الماضي (2341) انتهاكًا، فيما بلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذتها جنود الاحتلال والمستوطنين (156)، نجم عنها استشهاد (4) فلسطينيين وإصابة (629) آخرين، بحسب تقرير فلسطين محلي.

كما وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (9) أنشطة تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

ووفق التقرير، فقد صعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمتها (27) منزلا، إضافة إلى عشرات المنازل التي أخطرت أهلها بالهدم، في مقابل (14) منزلا هدمتها في شهر أكتوبر الذي سبقه.