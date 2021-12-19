القيادي عز الدين: على العدو أن يدرك أن ما يرتكبه من جرائم في الضفة سيقابلها ردٌ قوي

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية أ. طارق عز الدين اليوم الأحد 19/12/2021 ، ان الاعتقالات والاقتحامات والملاحقات لن تفلح أبداً في وقف المقاومة، ومسيرة الجهاد الطويلة والممتدة ، معتبراً ان استمرار المقاومة من أشد الدلائل على إصرار شعبنا الذي عقد العزم على الاستمرار في نهج الثورة والمقاومة لتحرير أرضه ونيل حريته.

وقال عز الدين :"شبابنا في كل أنحاء الضفة هم خزان الثورة والغضب الذي لن يهدأ، وعلى العدو أن يدرك جيداً أن ما يرتكبه من جرائم سيقابلها ردٌ قوي. "

وشدد على ان الاستيطان هدف مشروع لمقاومتنا ورجالها الأبطال، ولا يمكن القبول بواقع العدوان والاستيطان المتصاعد في الضفة والقدس مهما بلغت التضحيات.

ووجه عز الدين التحية لأبطالنا في السيلة الحارثية ولعوائلها الصامدة ولرجالها المخلصين الذين مثلوا على الدوام محاضن للتربية والجهاد، مؤكداً على أن الاعتقالات لن توهن عزائم شيوخنا وشبابنا هناك.

وبين عز الدين انه بالرغم من استمرار التنسيق الأمني الذي يشكل تهديداً خطيراً أمام المقاومة، إلا أن المقاومة ستواصل العمل والقيام بواجباتها ومسؤولياتها لمواجهة العدو، وعلى الجميع أن يقوم بدوره لحماية ظهر المقاومين الأبطال.