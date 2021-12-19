هل ستفقد "البتكوين" قيمتها خلال السنوات المقبلة؟

نبّه ميخائيل ماليشيف رئيس صندوق التحوط Teza Technologies، اليوم الاحد، أن عملة البتكوين المشفرة المشهورة، ستفقد تدريجيا هيمنتها في السوق في السنوات القريبة المقبلة.

قال ماليشيف: "يجب أن تصل خلال 3-6 سنوات إلى الحد الأقصى لها، والذي قد يبلغ حدود 500 ألف دولار".

وأضاف الخبير، أن "سعر البيتكوين يجب أن يصل إلى المستوى الأعلى في غضون 3-6 سنوات. ومن المحتمل أن يصل إلى 150-500 ألف دولار".

وأشار إلى أنه من بين الحجج التي تشير إلى أن هذه العملة لن يصمد على المدى الطويل، هو أن"اليوم فقط 22 دولة في العالم، تحرق كهرباء أكثر من البيتكوين".

ولفت ماليشيف، إلى أن "البيتكوين"، كان أول اختبار لمفهوم "البلوك تشين"، وتابع بالقول: "لم يتم إنشاؤه للحوسبة السريعة الموفرة للطاقة، وهناك بالفعل عدد كبير من العملات التي تحل هذه المشكلة".

ويعتقد ماليشيف أن مشاريع البلوك تشين العاملة، تبدو رابحة أكثر بالمقارنة مع البيتكوين.