اعتقالات في الضفة بعد مداهمة منازل المواطنين جلهم من سيلة الحارثية غرب جنين

شنت قوات الإحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأحد 19/12/2021 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين في الضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازلهم والعبث في محتوياتها وتكسيرها .

وعرف من بين المعتقلين :

١. الشيخ محمد يوسف جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين

٢. الشيخ إبراهيم موسى طحاينة- السيلة الحارثية

٣. الشيخ محمود غالب جرادات- السيلة الحارثية

٤. طاهر أبو صلاح- السيلة الحارثية

٥. غيث أحمد ياسين جرادات- السيلة الحارثية

٦. عمر أحمد ياسين جرادات- السيلة الحارثية

٧. عبد الرحمن صلاح يعقوب- مخيم جنين

٨. أحمد مشهور سرور- البيرة

٩. سعيد بكر- قراوة بني زيد غرب رام