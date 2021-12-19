اعتقالات في الضفة بعد مداهمة منازل المواطنين جلهم من سيلة الحارثية غرب جنين

شنت قوات الإحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأحد 19/12/2021 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين في الضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازلهم والعبث في محتوياتها وتكسيرها .
وعرف من بين المعتقلين :
١. الشيخ محمد يوسف جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين
٢. الشيخ إبراهيم موسى طحاينة- السيلة الحارثية
٣. الشيخ محمود غالب جرادات- السيلة الحارثية
٤. طاهر أبو صلاح- السيلة الحارثية
٥. غيث أحمد ياسين جرادات- السيلة الحارثية
٦. عمر أحمد ياسين جرادات- السيلة الحارثية
٧. عبد الرحمن صلاح يعقوب- مخيم جنين
٨. أحمد مشهور سرور- البيرة
٩. سعيد بكر- قراوة بني زيد غرب رام