تفاصيل : منخفض جوي قطبي المنشأ يضرب الأراضي الفلسطينية غدا

تضرب الأراضي الفلسطينية غدا الاثنين 20/12/2021 منخفض جوي قطبي المنشأ شديد البرودة حيث تنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، وتصل سرعة الرياح 50 كم/ ساعة .

اليوم الأحد 19/12/2021 : أجواء مستقرة غائمة جزئيا الى صافية تسود البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج . هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

تفاصيل بشأن المنخفض قالت دائرة الارصاد الاثنين أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ وشديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو مغبرا خاصة فوق المناطق الجنوبية وفي ساعات الصباح وفي ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا وتزداد غزارة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم/ساعة والبحر مائجا.

الثلاثاء 21/12/2021: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا نهارا وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الأربعاء 22/12/2021يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويستمر تأثير المنخفض الجوي حتى يوم الخميس المقبل.