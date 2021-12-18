ي قدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري العديد من أسعار العملات المختلفة وأسعار الذهب لكافة الشاهدين والمتابعين، واليوم نقدم لكم سعر الذهب في سوريا مقابل العديد من العملات الاخرى.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 19-12-2021

وارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا .

أسعار الذهب في سوريا:

سعر جرام الذهب عيار 24

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 146.040 ألف ليرة (58.13 دولار).

متوسط سعر جرام الذهب عيار 18

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، ليصل إلى نحو 109.532 ألف ليرة (43.59 دولار).

سعار الذهب الاقتصادي

وسجل سعر الذهب الاقتصادي، متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا، نحو 85.190 ألف ليرة (33.91 دولار)، كما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا، نحو 73.020 ألف ليرة (29.06 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق) السبت، ليسجل نحو 127.788 ألف ليرة (50.86 دولار).

سعر الأوقية الذهب

كما زاد متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 4.541 مليون ليرة (1808 دولارات).

سعر الجنيه الذهب

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21) إلى مستوى 1.022 مليون ليرة (406.89 دولار).